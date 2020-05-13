 

Германия и Эстония предложат СБ ООН резолюцию о глобальном прекращении огня

13.05.2020, 12:30, Новости дня

Германия и Эстония планируют представить в Совет Безопасности ООН резолюцию о глобальном прекращении огня в условиях пандемии коронавируса, призванную заменить документ, разработанный Францией и Тунисом, но заблокированный США.

Об этом сообщили AFP источники в дипломатических кругах.

Предложение было выдвинуто во вторник в ходе телеконференции за закрытыми дверями, организованной Эстонией, которая в настоящее время председательствует в Совете Безопасности.

«Нам нужно перевернуть страницу», – сказал один дипломат, просивший не называть его имени.

Германия и Эстония, которые являются непостоянными членами Совета Безопасности, «хотят распространить текст», который они разработали, сообщил другой дипломат.

Как и предложение Франции и Туниса, новая резолюция сфокусируется на призыве к прекращению огня в различных зонах конфликта по всему миру, чтобы дать воюющим сторонам шанс справиться со смертельно опасной пандемией.

Вашингтон ошеломил Совет Безопасности, заблокировав резолюцию в пятницу.

Госдепартамент заявил, что Совет Безопасности «должен или провести резолюцию, содержание которой ограничивается поддержкой прекращения огня, или расширенную резолюцию», в которой обращается внимание на проблемы транспарентности и ответственности.

Госдепартамент также обвинил Пекин в блокировке всех усилий по достижению консенсуса с марта.



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