Германия и Эстония предложат СБ ООН резолюцию о глобальном прекращении огня
13.05.2020, 12:30, Новости дня
Германия и Эстония планируют представить в Совет Безопасности ООН резолюцию о глобальном прекращении огня в условиях пандемии коронавируса, призванную заменить документ, разработанный Францией и Тунисом, но заблокированный США.
Об этом сообщили AFP источники в дипломатических кругах.
Предложение было выдвинуто во вторник в ходе телеконференции за закрытыми дверями, организованной Эстонией, которая в настоящее время председательствует в Совете Безопасности.
«Нам нужно перевернуть страницу», – сказал один дипломат, просивший не называть его имени.
Германия и Эстония, которые являются непостоянными членами Совета Безопасности, «хотят распространить текст», который они разработали, сообщил другой дипломат.
Как и предложение Франции и Туниса, новая резолюция сфокусируется на призыве к прекращению огня в различных зонах конфликта по всему миру, чтобы дать воюющим сторонам шанс справиться со смертельно опасной пандемией.
Вашингтон ошеломил Совет Безопасности, заблокировав резолюцию в пятницу.
Госдепартамент заявил, что Совет Безопасности «должен или провести резолюцию, содержание которой ограничивается поддержкой прекращения огня, или расширенную резолюцию», в которой обращается внимание на проблемы транспарентности и ответственности.
Госдепартамент также обвинил Пекин в блокировке всех усилий по достижению консенсуса с марта.
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