Первый тропический шторм в Атлантике может сформироваться на этой неделе

13.05.2020, 12:30, Новости дня

Первый тропический циклон в сезоне ураганов этого года может сформироваться в районе Флориды и Багамских Островов уже на этих выходных, на несколько недель раньше, чем ожидалось.

Национальный центр по наблюдению за ураганами сообщил, что вероятность появления тропического шторма в ближайшие пять дней составляет 50 процентов.

«Ожидается, что область низкого давления сформируется на этой неделе примерно в 320 километрах к северо-востоку от Багамских Островов», – сообщил центр.

Официальным началом сезона атлантических ураганов является 1 июня, хотя штормы часто формируются раньше, как это происходило последние пять лет.

Пик сезона обычно приходится на сентябрь.