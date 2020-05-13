Первый тропический шторм в Атлантике может сформироваться на этой неделе
13.05.2020, 12:30, Новости дня
Первый тропический циклон в сезоне ураганов этого года может сформироваться в районе Флориды и Багамских Островов уже на этих выходных, на несколько недель раньше, чем ожидалось.
Национальный центр по наблюдению за ураганами сообщил, что вероятность появления тропического шторма в ближайшие пять дней составляет 50 процентов.
«Ожидается, что область низкого давления сформируется на этой неделе примерно в 320 километрах к северо-востоку от Багамских Островов», – сообщил центр.
Официальным началом сезона атлантических ураганов является 1 июня, хотя штормы часто формируются раньше, как это происходило последние пять лет.
Пик сезона обычно приходится на сентябрь.
-
Русская служба «Голоса Америки»
Нравится
Буду следить
Подписка
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет