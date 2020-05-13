Регионам разрешили пустить на антисептики 21 млн литров конфискованного алкоголя

13.05.2020, 12:30, Новости дня

Минфин предложил бесплатно распределить между регионами 21 млн литров конфискованной спиртосодержащей продукции, которую можно использовать для производства антисептиков, соответствующее постановление правительство направило на согласование в профильные ведомства.

«Проектом постановления предусмотрено, что дезинфицирующие средства будут предоставляться субъектам РФ на безвозмездной основе, при условии подтверждения региональными властями их целевого использования для профилактики и борьбы с новой коронавирусной инфекцией», – передает РИА «Новости» сообщение Минфина.

Сейчас Госдума рассматривает законопроект, наделяющий правительство полномочием определять порядок использования изъятых из незаконного оборота, конфискованных или явившихся предметом административного нарушения этилового спирта и спиртосодержащей продукции, которая может использоваться в качестве дезинфицирующих средств.

«Общий объем конфискованного этилового спирта и спиртосодержащей продукции, которая находится на хранении и может быть использована для производства дезинфицирующих средств, составляет более 21 миллиона литров. Что свидетельствует о наличии значительных ресурсов, которые могут быть оперативно задействованы для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении Минфина.

Согласно предложениям министерства, регионы будут направлять в правительство сведения о своих потребностях в таком конфискате для производства дезинфицирующих средств, Росалкогольрегулирование будет направлять информацию в Минпромторг РФ о количестве, наименованиях и местах хранения соответствующей продукции. А Минпромторг совместно с Роспотребнадзором будут распределять такую продукцию по регионам с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации.

За последние сутки в РФ выявлено 10 тыс. 28 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни». Также за сутки зафиксировано 96 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 2212 человек. Накануне, 12 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 899 Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 861.

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