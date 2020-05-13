 

«Уже третий младенец»: У Михаила Ширвиндта родился второй сын

13.05.2020, 12:30, Разное

Российский телеведущий Михаил Ширвиндт в третий раз стал отцом, будучи в 63-летнем возрасте у него появился второй сын. Об этом рассказал его папа, режиссер и актер, Александр Ширвиндт.
В прошлом году российский телеведущий официально расторг брак с актрисой Александрой Морозовой, родившей ему дочь Александру. Его отец отметил, что родители не успели дать имя мальчику и к дедушке ребенка тоже еще не привозили, поскольку они находятся в роддоме.

В прошлом месяце Александр Ширвиндт делился радостной новостью о том, что он стал прадедушкой. Только в том случае сыновья-близнецы родились у дочери Михаила Ширвиндта. Из-за режима самоизоляции ему не позволили близко подойти к новорожденным, поэтому смотрел он на них в маске, соблюдая дистанцию. Режиссер признался, что в их семье за короткое время появилось сразу три младенца, отмечает сетевое издание Teleprogramma.pro.



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