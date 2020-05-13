Витренко заявил, что его увольняют из “Нафтогазу”

13.05.2020, 12:29, Новости дня

Исполнительный директор НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко сообщил 13 мая в Facebook, что его должность в компании сокращают.

“Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят из “Нафтогазу”, – написал Витренко.

Он считает, что главной причиной этому стало изменение приоритетов компании.

“В такой ситуации наиболее логичное объяснение, почему меня увольняют, – сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с “Газпромом”. Так же не является приоритетом борьба с коррупцией, в частности с ее причинами в газовом секторе. Значит, есть другие приоритеты, которые, к сожалению, стали барьером на пути сближения с Европой, изменения правил внутри страны на европейские, принуждения России играть по цивилизованным правилам в отношении Украины”, – отметил Витренко.

Он заявил, что это его команда добилась победы над “Газпромом” в Стокгольмском арбитраже и заставила российского монополиста подписать контракт с условием “качай или плати”.

“Это сорвало планы тех в Украине, кто уже приготовился зарабатывать на “прямых поставках” российского газа”, – считает Витренко.

При этом он раскритиковал работу председателя правления “Нафтогазу” Андрея Коболева.

“Его тоже увольняют? Он тоже “реформатор”, тоже борется с “Газпромом” и с коррупцией? Он со мной в одной команде? Нет, Коболева не увольняют. Напротив, Коболеву Кабмин снова без всякого конкурса продлил контракт на четыре года. И теперь Коболев фактически увольняет меня”, – заявил Витренко.

По его мнению, Коболев является “частью системы власти” и ” паразитирует на достижениях других”.

“Он говорит то, что от него хотят услышать нужные ему и его патронам люди, хотя он и не собирается это делать. При этом он пытается скрывать неудобную правду и манипулировать данными, расправляться с неугодными, обосновывая это необходимостью защищаться от “врагов”. Именно поэтому общество не может верить на слово таким “начальникам”. Это иллюзия, что власть не контролирует Коболева и он делает, что хочет”, – написал Витренко.

Витренко сотрудничает с “Нафтогазом” с 2002 года. Он был советником разных руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в “Нафтогаз” на должность одного из топ-менеджеров, с 2018-го является исполнительным директором компании.

Ранее и Коболев, и Витренко говорили, что их рабочие отношения не складываются. В июле 2019 года Коболев заявил, что конфликт с Витренко не является личным, а затрагивает “практические элементы”, и отметил, что противостояние “активно развивается”. Витренко сказал в январе 2020 года, что их разногласия связаны в первую очередь с разным подходом к трансформации “Нафтогазу”. По мнению исполнительного директора, “совковый интерьер” в здании компании – результат деятельности Коболева.