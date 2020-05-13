Кличко попросил Кабмин разрешить работу киевского метро с 25 мая

13.05.2020, 12:29, Новости дня

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету Министров Украины с просьбой разрешить работу Киевского метрополитена с 25 мая. Об этом он сказал 13 мая на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом в столице, проинформировала Киевская горгосадминистрация (КГГА).

“Я обращаюсь к правительству – после 22 мая (а точнее, с 25 мая, потому что 22-е – это пятница, а затем два выходных) позволить восстановить работу метро в столице. Конечно, мы будем учитывать ситуацию с распространением вируса и надеемся, что она не ухудшится”, – сказал Кличко.

По его словам, из-за закрытой подземки и в условиях возвращения на работу большего числа людей “в городе происходит коллапс”.

“Мы будем настаивать на возобновлении работы метро. По идее о спецпропусках для проезда в метрополитене – она абсолютно утопическая. Мы создадим страшные толпы и будет еще хуже. Поэтому метро должно открыться для работы в обычном режиме. Это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта столицы”, – объяснил мэр.

Кличко также попросил киевлян не кататься в метро, “как обычно”.

“Здесь наступает и ваша ответственность – за соблюдение дистанции, обязательное наличие маски, перчаток, соблюдение элем ентарных правил. И проезд в транспорте –только на работу, по делам, по необходимости. Безопасность сегодня – превыше всего”, – подчеркнул он.

Метро в Киеве, Харькове и Днепре закрыли 17 марта в связи с карантином, который действует в Украине с 12 марта.

Разработанный правительством план выхода Украины из карантина состоит из пяти этапов. Первое смягчение ограничений началось после 11 мая. В областях, где фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19, будут установлены специальные карантинные ограничения, более жесткие, чем в остальных регионах.

Согласно предложенному правительством плану выхода из карантина, третий этап (когда частично заработает метро) будет введен, если в течение 10 дней подряд количество выздоровевших от COVID-19 украинцев в два или более раз будет превышать количество новых случаев заболевания, а больницы будут заняты пациентами с коронавирусной инфекцией менее чем на 10%.

На утро 13 мая число зарегистрированных случаев COVID-19 в Украине составило 16 425, умерли 439 человек, вылечились 3716.

В Киеве на 13 мая от коронавирусной инфекции скончались, по данным КГГА, 40 человек, вылечились 169. Всего в столице зарегистрировано 1960 случаев COVID-19.