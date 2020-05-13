Командующий Нацгвардией Балан вылечился от COVID-19 и уже вышел на работу

13.05.2020, 12:29, Новости дня

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан выздоровел от коронавирусной инфекции COVID-19 и приступил к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел в Twitter.

“С сегодняшнего дня генерал-лейтенант Николай Балан уже приступил к исполнению своих обязанностей”, – говорится в сообщении.

Повторные и контрольные тесты показали отрицательный результат на наличие вируса.

Командувач Національної гвардії України Микола Балан одужав та приступив до виконання своїх обов’язків

Контрольні та повторні тести показали негативні результати

Від сьогодні генерал-лейтенант Микола Балан вже приступив до виконання своїх обов’язків. pic.twitter.com/zei86qMB85

— МВС України (@MVS_UA) May 13, 2020

17 апреля замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что у командующего Национальной гвардией Украины Николая Балана подтвердили диагноз COVID-19.

Первый случай заражения коронавирусом в Нацгвардии был зарегистрирован 15 апреля.

5 мая начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко вылечился от коронавирусной болезни COVID-19 и вернулся на работу.

27 марта стало известно, что у Крищенко диагностировали коронавирусную инфекцию. По мнению главы МВД Арсена Авакова, глава столичной полиции мог заразиться, когда полицейские встречали поезд с эвакуированными из Литвы и Латвии.

В Украине по состоянию на утро 13 мая зарегистрировано 16 425 случаев коронавирусной инфекции, умерли 439 человек, вылечились 3716. Всего в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом инфицировалось более 4,26 млн человек, 291,9 тыс. из них скончались.