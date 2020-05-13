Врачи указали на сопутствующие болезни у большинства детей с тяжелым течением COVID-19

13.05.2020, 12:20, Разное

Ученые наблюдали за детьми, которые проходили лечение от COVID-19 в палатах интенсивной терапии в США и Канаде. По их мнению, риск развития тяжелых осложнений этой инфекции у детей и молодых людей существенно выше, чем считалось раньше. Новое исследование опубликовано в JAMA Pediatrics.

Авторы обзора отметили, что имеющиеся доказательства говорят о том, что COVID-19 у госпитализированных детей протекает легче, чем у взрослых. Вместе с тем данные о пациентах педиатрических палат интенсивной терапии до настоящего времени были ограничены.

Ученые пронаблюдали за 48 детьми и молодыми людьми разного возраста (от новорожденных до 21 года), которые проходили лечение в марте и апреле 2020 года. Более чем у 80% участников исследования были сопутствующие хронические патологии: нарушения иммунитета, ожирение, сахарный диабет, хронические болезни легких. 40% молодых людей из этой группы нуждались в медицинской помощи в связи с аномалиями развития и генетическими нарушениями.

Недостаточность не менее двух систем органов в связи с COVID-19 развилась примерно у 20% участников исследования, почти 40% пациентов требовалась искусственная вентиляция легких. За время исследования умерли два ребенка. Согласно данным этого исследования, уровень смертности от COVID-19 среди детей в палате интенсивной терапии составляет 4,2%: этот показатель действительно существенно ниже, чем у взрослых.

Ранний китайский отчет указывал, что дети намного реже, чем взрослые, страдают от существенных симптомов COVID-19: на детей приходилось 1,3% диагностированных случаев инфекции. В исследовании, которое описывало 171 ребенка с COVID-19 в Ухане, сообщается, что только трем из них понадобилось интенсивное лечение, один ребенок умер. Согласно более позднему американскому отчету, дети составляли 1,7% от инфицированных, 15 из них проходили лечение в палате интенсивной терапии, трое умерли.

«Мнение, что COVID-19 жалеет молодых людей, просто неверно», – сказал Лоуренс Кляйнман (Lawrence C. Kleinman), профессор Ратгерского университета, соавтор нового исследования. Он отметил, что дети с большей вероятностью подвержены тяжелым формам COVID-19, если у них есть сопутствующие болезни, включая ожирение.

Авторы указывают, что их научная работа подчеркивает, что COVID-19 далеко не всегда легко протекает у детей, и родители должны серьезно относиться к болезни.