Промпроизводство в еврозоне в марте снизилось рекордными темпами

13.05.2020, 12:20, Новости дня

Промышленное производство в еврозоне в марте продемонстрировало максимальный спад в месячном выражении за всю историю наблюдений, поскольку меры по борьбе с коронавирусом подорвали деловую активность.

Объем промпроизводства в 19 странах еврозоны в марте сократился на 11,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat). Это максимальное снижение с начала наблюдений в 1991 году. В феврале промпроизводство сократилось на 0,1%.

В годовом выражении промпроизводство упало в марте на 12,9% после снижения на 2,2% месяцем ранее.

Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали падение промпроизводства в марте на 12,1% в месячном исчислении и на 12,4% в годовом.

Объем промпроизводства в 27 странах ЕС в марте сократился на 10,4% в месячном выражении и на 11,8% в годовом.

Промпроизводство в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, в марте упало на 11,2% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,4% в феврале. Падение на 14,2% в годовом выражении последовало за февральским снижением на 2,8%.

Во Франции в марте наблюдалось падение промпроизводства на 16,4% в месячном выражении и на 16,8% — в годовом. В Италии зафиксировано падение первого показателя на 28,4%, второго — на 29,3%.

Промышленное производство — один из основных компонентов ВВП еврозоны наряду с услугами.

Согласно предварительным данным Eurostat ВВП еврозоны в январе-марте сократился на 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Это самое резкое квартальное снижение с начала сбора данных в 1995 году.