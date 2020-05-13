Молодежный Кубок мира по хоккею-2020 отменен из-за коронавируса

13.05.2020, 12:20, Новости дня

Кубок мира среди молодежных команд, который должен был пройти в августе 2020 года, не состоится из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов.

"Молодежный Кубок мира в этом году, к сожалению, не пройдет из-за сложившейся ситуации", – цитирует Морозова ТАСС.

Кубок мира среди молодежных команд является ежегодным турниром, в котором принимают участие победители и призеры национальных чемпионатов среди молодежи. Семь раз в нем побеждали российские клубы Молодежной хоккейной лиги. Нынешний Кубок мира должен был стать десятым по счету.