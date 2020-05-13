 

Туроператор TUI сократит 8 тысяч сотрудников по всему миру

13.05.2020, 12:20, Новости дня

Немецкая туристическая группа TUI, одна из крупнейших в мире, объявила о сокращении 8 тысяч сотрудников по всему миру в рамках программы снижения расходов компании на 30%.

TUI объявила о готовности к скорейшему возобновлению туристической деятельности в Германии и Европе. Туроператор, как и остальные компании туризма, простаивали два месяца из-за запретов на поездки по всему миру.

Первые отели TUI в Германии откроют свои двери для гостей в ближайшие дни. Гостиницы и клубы TUI по европейским направлениям также готовы принять отдыхающих.

В настоящее время в отелях группы по всему миру внедряется норматив из 10 пунктов для повышения уровня гигиены и защиты, что обеспечивает гостям максимально возможную безопасность. Фриц Юссен, генеральный директор TUI Group отметил, что в мире остается высокий спрос на путешествия и отдых. В настоящее время 35% летней программы 2020 года все еще забронированы.



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