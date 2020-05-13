Медики сочинской больницы разоблачили ложь сторонников Навального

13.05.2020, 12:16, Новости дня

Врачи лазаревской больницы в Сочи назвали фейком заявления организации сторонников Алексея Навального в области ситуации со здравоохранением об отсутствии в учреждении средств индивидуальной защиты.

Медики также уточнили, что автором видеоролика стала сторонник Навального – врач лазаревской больницы Юлия Волкова. По словам коллег, Волкова преследовала личные интересы: через дорогу от больницы у нее находится частная практика, куда она переманивает пациентов, пишет «Ридус».

Cозданная при поддержке блогера Алексея Навального организация уже стала фигурантом нескольких скандалов и неоднократно критиковалась представителями медицинского сообщества.

Так, в апреле сторонников блогера Алексея Навального в области ситуации в здравоохранении уличили в закупке средств индивидуальной защиты для медиков без проверки сертификации.

В мае бывший член организации сторонников Алексея Навального в области ситуации со здравоохранением, фельдшер Старорусской Центральной районной больницы Новгородской области Юрий Бойко рассказал, как его обмануло руководство организации.