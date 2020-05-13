 

Медики сочинской больницы разоблачили ложь сторонников Навального

13.05.2020, 12:16, Новости дня

Врачи лазаревской больницы в Сочи назвали фейком заявления организации сторонников Алексея Навального в области ситуации со здравоохранением об отсутствии в учреждении средств индивидуальной защиты.

Медики также уточнили, что автором видеоролика стала сторонник Навального – врач лазаревской больницы Юлия Волкова. По словам коллег, Волкова преследовала личные интересы: через дорогу от больницы у нее находится частная практика, куда она переманивает пациентов, пишет «Ридус».

Cозданная при поддержке блогера Алексея Навального организация уже стала фигурантом нескольких скандалов и неоднократно критиковалась представителями медицинского сообщества.

Так, в апреле сторонников блогера Алексея Навального в области ситуации в здравоохранении уличили в закупке средств индивидуальной защиты для медиков без проверки сертификации.

В мае бывший член организации сторонников Алексея Навального в области ситуации со здравоохранением, фельдшер Старорусской Центральной районной больницы Новгородской области Юрий Бойко рассказал, как его обмануло руководство организации. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05 / Саакашвили рассорил Тбилиси и Киев

31.03 / Принц Гарри и Меган Маркл официально вышли из королевской семьи

12.05 / Во время сна человеческий мозг воспроизводит прошедший день

15.04 / Трамп заявил, что США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения

03.04 / В законопроект о запрете возврата “ПриватБанка” Коломойскому предложили уже 5 тыс. правок – Арахамия

09.05 / Российское научное судно впервые погрузилось на дно Марианской впадины

02.05 / «Природа исцеляется»: возвращение животных, фейки и интернет-мемы

07.05 / Правозащитник сообщил о смерти участника бунта в колонии в Ангарске: у него был перелом позвоночника

15.04 / День рождения Ким Ир Сена в КНДР прошел без массовых мероприятий из-за коронавируса

18.04 / Стало известно, где Путин и Мишустин встретят Пасху

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска