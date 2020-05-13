 

МИД Грузии призвал TikTok уважать территориальную целостность Грузии

13.05.2020, 12:16, Новости дня

МИД Грузии «начал работать» с соцсетью TikTok в связи с тем, что там отдельно присутствуют Абхазия и Южная Осетия, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

МИД сообщил в среду, что «осуществляется реагирование в связи с тем, что эта социальная сеть выделила как независимые единицы оккупированные регионы Грузии».

Задача ведомства, как отмечается в заявлении, «исправить неточности на данном сайте».

Абхазия и Южная Осетия, которые Грузия после войны 2008 года называет «оккупированными территориями», представлены в этой соцсети как отдельные страны.



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