 

В Барнауле ответили Собчак на включение в рейтинг худших

13.05.2020, 12:16, Новости дня

Власти Барнаула ориентируются на мнение людей, способных оценить изменения в облике города, сообщила председатель комитета информационной политики администрации столицы Алтайского края Екатерина Андреева, прокомментировав включение телеведущей Ксенией Собчак этого города в «антирейтинг».

Андреева заявила, «для городских властей прежде всего важна оценка города его жителями, а также людьми, которые неоднократно бывали в Барнауле и могут во временной перспективе оценить состояние городской среды краевой столицы и ее развитие», передает РИА «Новости».

Она подчеркнула при этом, что информацию о посещении Ксенией Собчак Барнаула найти не удалось.

Ранее телеведущая в прямом эфире в Instagram с блогером-урбанистом Лешкой Мюцентендлером включила Барнаул в тройку худших, по ее мнению, российских городов наряду с Волгоградом и Касимовым (Рязанская область).

До этого был составлен рейтинг самых чистых и грязных городов России. Самым грязным исследовали признали Норильск.



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