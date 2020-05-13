 

Глава Xiaomi использует iPhone для общения в соцсетях

13.05.2020, 12:09, Разное

Глава Xiaomi Лей Цзун довольно часто в китайской соцсети Weibo призывает людей приобретать смартфоны Xiaomi и Redmi. Однако недавно топ-менеджера заподозрили в использовании гаджета компании Apple. Он поделился с поклонниками небольшой заметкой, воспользовавшись для этого iPhone.
Лей Цзун решил рассказать о книгах, которые недавно приобрёл. Однако китайская социальная сеть Weibo обладает способностью подписывать смартфон, с помощью которого была размещена публикация. Поэтому пост был отмечен знаком iPhone. Большинство подписчиков главы Xiaomi, которые являются фанатами бренда, раскритиковали его за такой поступок.

Однако на помощь топ-менеджеру пришел Пан Цзютан, представляющий инвестиционное отделение Xiaomi Industry Investment. Он сообщил, что данная практика часто применяется, поскольку таким образом можно узнать секреты конкурентов, используя их устройства в целях своей компании. К тому же Лей Цзунь не первый, кого раскритиковали за работу с гаджетами конкурентов. Раньше фанаты также высказывались негативно в сторону главы Huawei Ричарда Ю, а предыдущий топ-менеджер Meizu Ли Нан выбрал iPhone в качестве основного мобильного устройства после ухода из компании.



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