Футболистку «Зенита» обокрали на 1,6 млн рублей

13.05.2020, 12:08, Новости дня

У москвички, снимающей квартиру в доме на Выборгском шоссе в Ленинградской области, похитили ценности на 1,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«Сотрудники полиции расследуют крупную квартирную кражу ценностей, принадлежащих жительнице Москвы, снимающей квартиру в доме на Выборгском шоссе. Общий материальный ущерб составил 1686000 рублей», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

У потерпевшей украли из сейфа и шкафа часы Hublot в 1 млн рублей, Casio g-shock ценой в 75 тыс. рублей, DKNY, Tissot, Bas и других. Также у женщины украли золотые изделия.

Местные СМИ сообщают, что эти ценности украли у жительницы Москвы Людмилы Шадриной, которая играет за женскую футбольную команду «Зенит».

В сентябре 2019 года краснодарские полицейские задержали подозреваемого в краже наручных часов футболиста «Краснодара» и сборной России, стоимость украденного составляла около 23 млн рублей.