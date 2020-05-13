 

СК обратил внимание на видео с возлагающим цветы к могилам солдат вермахта россиянином

13.05.2020, 12:08, Новости дня

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с видеороликом, на котором житель Балтийска в День Победы возложил цветы на кладбище солдат вермахта.

Общественный деятель, известный подобными акциями, возложил цветы к мемориалу, и сообщил об этом в соцсетях, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Могилы солдат вермахта расположены на территории Сборного иностранного военного захоронения Второй мировой войны.

 

«Председатель Следственного комитета поручил в рамках проверки выяснить все обстоятельства и дать правовую оценку факту возможного осквернения исторических событий Великой Отечественной войны и памяти о подвиге советских солдат и доложить о ходе проведения проверочных мероприятий», – сообщили в СК.

В 2019 году во время памятных мероприятий в честь 76-летней годовщины освобождения в поселке Ворзель Киевской области у памятника погибшим красноармейцам выставили почетный караул из реконструкторов, которые были одеты в форму вермахта.



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