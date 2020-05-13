Мишустин потребовал вовремя осуществлять доплаты борющимся с коронавирусом медикам

13.05.2020, 12:08, Новости дня

Кабинет министров оперативно довел до регионов средства на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, но из выделенных более 27,5 млрд рублей выплачено только 4,5 млрд, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическом вопросам, которое он провел по видеосвязи из больницы.

«Меры (поддержки), действительно, очень серьезные. Поэтому хочу обратить внимание коллег на вопросы их исполнения. Все решения по поддержке экономики и граждан не будут иметь должного эффекта, если люди и бизнес не получат средства вовремя. Это касается всех дополнительных выплат и, прежде всего, доплат и социальных гарантий медикам, на задержку выплат которым в понедельник обратил внимание президент», – сказал Мишустин, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что медики сейчас борются за жизнь и здоровье людей. «Мы должны сделать все возможное, чтобы их труд и риск были оплачены вовремя», – сообщил премьер, напомнив, что на задержку с выдачей доплат медикам ранее обратил внимание президент Владимир Путин.

По словам премьера, «средства на эти цели правительство оперативно довело до регионов»: по состоянию на 12 мая, общая сумма доведенного финансирования на доплаты врачам превысила 27,5 млрд рублей, «однако израсходовано из них немногим более 4,5 млрд рублей», передает ТАСС.

Кроме того, Мишустин поддержал идею создания «горячих линий» в регионах по вопросам выплат медикам. «Считаю предложенную регионами инициативу по созданию «горячих линий» для медицинских работников по выплатам очень правильной и своевременной», – сказал он.

Премьер попросил руководителей Казначейства и Минздрава «мониторить ситуацию в рамках своих компетенций и системно докладывать в правительство».

11 мая президент Владимир Путин объявил о постепенном выходе РФ из режима самоизоляции и завершении периода нерабочих дней. Также глава государства анонсировал беспрецедентные меры, направленные на финансовую поддержку семьей с детьми и особенно сильно пострадавшие отрасли экономики.