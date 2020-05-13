Главный тренер женской сборной России по вольной борьбе умер от коронавируса

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13.05.2020, 12:06, Новости дня

В Махачкале умер главный тренер российской женской сборной по вольной борьбе Магомед Алиомаров. Ему было 67 лет, последние дни жизни он находился в больнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России.

Президент Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили сообщил РИА Новости, что причиной смерти Магомеда Алиомарова стал коронавирус.

Магомед Алиомаров родился в Дагестане, с детства увлекался спортивной борьбой. Долгие годы работал с ведущими борцами Республики Дагестан и РФ, был приглашен в Азербайджан на должность главного тренера национальной команды, с которой работал с 2011 по 2015 год. С 2015 по 2018 год занимал пост вице-президента Федерации спортивной борьбы Азербайджана.

Дагестан находится на пятом месте по распространенности коронавируса среди российских регионов. По данным на 13 мая, в республике выявлено 2997 случаев коронавирусной инфекции.

 



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