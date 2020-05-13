Лавров анонсировал «очный» саммит ШОС в июле

13.05.2020, 12:01, Новости дня

Саммит ШОС, как ожидается, пройдет в установленные сроки, 22-23 июля в Санкт-Петербурге, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров в ходе заседания СМИД ШОС в формате видеоконференции заявил, что «по объективным причинам многие мероприятия пришлось перенести на более поздний срок, но мы не отказываемся от их организации». На данный момент «остаются в силе согласованная дата проведения Совета министров иностранных дел – Москва 9-10 июня и заседание глав государств – Санкт-Петербург 22-23 июля», передает РИА «Новости».

«Разумеется, мы будем отслеживать ситуацию и в зависимости от ее развития, от того, как она реально будет складываться, будем консультироваться с вами по поводу проведения соответствующих мероприятий в упомянутые сроки», – добавил он.

По словам министра, Москва рассчитывает, что Индия поддержит планируемое к принятию на саммите ШОС заявление по биологической безопасности.

Он отметил, что «перспективной видится договоренность сформировать сводный документ, который обобщал бы опыт борьбы наших стран с коронавирусной инфекцией».

Лавров подчеркнул, что российское агентство Роспотребнадзор разрабатывает проект плана действий по борьбе с эпидемиями в целях реализации заявления лидеров ШОС, которое было принято на саммите в Циндао 10 июня 2018 года: «Считаем важным отразить в таком заявлении, в таком плане действий конкретные меры по углублению сотрудничества в сфере эпидемиологического благополучия и биологической безопасности».

ШОС – международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.