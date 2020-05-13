За сутки подано более 2 млн заявлений на выплату 10 тыс. рублей на ребенка

13.05.2020, 12:01, Новости дня

За прошедшие сутки подано более 2 млн заявлений на выплату 10 тыс. рублей на ребенка, сообщил председатель российского правительства Михаил Мишустин в ходе совещания о социально-экономической ситуации.

«За прошедшие сутки через сервис Государственных услуг было подано более 2 миллионов заявлений на эту выплату (10 тыс. рублей на ребенка от трех до 16 лет)», – сказал он, передает РИА «Новости».

В свою очередь министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что выплаты на детей до трех лет уже перечислены для 2,2 млн детей на общую сумму в 19 млрд рублей.

11 мая президент РФ Владимир Путин объявил о прямой помощи российским гражданам. В тот же день глава государства подписал указ об этих мерах поддержки.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о беспрецедентных мерах поддержки семьей, анонсированных президентом, а также объяснила, как родители смогут оформить выплаты на детей.