Володин назвал число заразившихся коронавирусом депутатов Госдумы

13.05.2020, 12:01, Новости дня

Пять депутатов Госдумы заразились коронавирусом, один из них выписался, двое проходят лечение дома, еще двое – в больнице, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

«У нас с вами пять депутатов заболевших, поэтому хотелось бы, чтобы – еще раз хочу напомнить – соблюдались все меры предосторожности, делали все для того, чтобы не заболеть и не заразить рядом находящихся», – передает РИА «Новости» слова Володина.

«У нас всего пять депутатов на сегодняшний день. Трое находились в больнице. Сейчас один выписан, а двое находятся на больничных койках и двое дома, учитывая, что у них результат анализа положительный, переносят пока в домашних условиях», – добавил спикер ГД.

Ранее сообщалось, что с диагнозом коронавируса были госпитализированы трое депутатов: депутаты от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков, а также депутат «Единой России» Светлана Максимова.