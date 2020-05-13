Джиган рассказал Тимати о борьбе с наркозависимостью: “Жена меня спасла”

13.05.2020, 11:54, Разное

После черной полосы в жизни рэпера Джигана и его семьи, похоже, начинается полоса светлая. По крайней мере, в этом уверен сам рэпер, который не теряет надежду помириться со своей женой Оксаной Самойловой, уже успевшей подать на развод. Об этом Джиган рассказал в прямом эфире в Instagram, куда его пригласил бывший коллега по Black Star Тимати.

Я в шикарном настроении, недавно выписался из больнички. У меня на самом деле сорвало “кукушку”. Всем известно, что я люблю спорт, но случилась в моей жизни такая ситуация… Я стал курить, а в Майами, в городе, где все возможно, мне стали что-то подсыпать… После такого люди не возвращаются,- рассказал Джиган. На вопрос Тимати, как складываются отношения у рэпера с семьей и женой Оксаной, тот ответил, что именно она его спасла и сейчас у них “все хорошо”:

Ты не понимаешь, что мне пришлось пережить. Мне сделали 90 капельниц только за три недели! Никому не советую попадать в такие трипы. В наркотиках нет ничего, кроме смерти и дна… Родные переживали. Ты знаешь, что у меня четверо детей, прекрасная жена. Она подала мне руку помощи, жена меня спасла.

Оксана Самойлова с детьмиПоклонников артистов порадовал тот факт, что спустя много лет они помирились после громкого скандала и начали общаться. Сам Джиган поблагодарил Тимати за то, что он не остался безразличен к его проблемам:

Никогда не забуду, что ты протянул мне руку помощи. Старый друг лучше новых двух.

Напомним, драма, развернувшаяся в семье Джигана и Оксаны Самойловой, началась в первой половине марта. Сперва артист шокировал общественность странными роликами: в неадекватном состоянии он снимал прямые эфиры, на глазах подписчиков ругался матом и просил пятилетнюю дочь Лею принести ему пива. Джиган сбрил бороду и брови, после признался, что находится “в психушке”. Как удалось узнать СМИ, лечебницей оказался рехаб в Майами. Что стало причиной подобного поведения рэпера – официально неизвестно, но в Instagram-историях он намекнул на то, что у него диагностировали биполярное расстройство.

Джиган с детьмиКроме того, по сети “гуляет” ролик, где мужчина, очень похожий на музыканта, развлекается в компании неизвестной девушки. Ситуацию накалила перепалка Джигана с другим рэпером – Гуфом. Денис назвал его наркоманом, на что тот поспешил заверить всех зрителей эфира, что часто встречается с Джиганом в стриптиз-клубе.

Даже не знаю, с чего начать. Я бы просто промолчала, но, учитывая, что ситуация развернулась у всех на виду, наверное, какие-то комментарии мне всe-таки придется дать. Во-первых, хочу сказать, что ни меня, ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю. Спасибо всем за поддержку и сопереживания,

– прокомментировала тогда ситуацию Оксана. Напомним, она вышла замуж за Джигана в 2012 году. У пары подрастают три дочери – 8-летняя Ариела, 5-летняя Лея и 2-летняя Майя, а также сын Давид.

Оксана Самойлова и Джиган с детьми