Елизавета Пескова заплатила 70 тысяч рублей за участие в прямом эфире с Ксенией Собчак и рассказала о болезни отца

13.05.2020, 11:54, Разное

Вчера стало известно, что COVID-19 был выявлен у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и его жены, олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Обоих немедленно госпитализировали, и сейчас супруги находятся в больнице. Информацию Дмитрий и Татьяна подтвердили днем лично, а позже об истории рассказала дочь Пескова Елизавета.

Вечером того же дня Елизавета приняла участие в благотворительном проекте Ксении Собчак. Ведущая и общественный деятель предлагала каждому желающему принять участие в ее прямом эфире в Instagram. Можно было “задать любые вопросы, получить мастер-класс по журналистике и показаться семи миллионам человек”. Участнику отводилось 10 минут времени. Чтобы оказаться в числе 10 счастливчиков, необходимо было сделать пожертвование в фонд “Обнаженные сердца” в размере 70 тысяч рублей. И сделать это быстро, так как слоты разлетались как горячие пирожки. Эфиры были проданы за три часа.

Елизавета Пескова

Когда в эфир вышла Елизавета, разумеется, первый вопрос последовал от Собчак. Она поинтересовалась, как самочувствие у отца девушки.

Да, он действительно заболел. Они с Таней госпитализированы. Я, естественно, очень волнуюсь, но мне кажется, это было неизбежно. В любом случае, я была к этому готова, но несмотря на то, что я была к этому готова, я волнуюсь. Когда подобное случается с твоим отцом, с членом твоей семьи, ты начинаешь абсолютно по-другому на все смотреть. То есть, как бы ты серьезно к ситуации не относился, все равно что-то внутри переворачивается. Так что я искренне надеюсь, что не осталось уже этих умников, не верящих в коронавирус, кричащих, что нет никакого коронавируса, что все это заговор. Вот, коронавирус действительно есть.

Он каждый день ходит на работу, контактирует с различными людьми. Все-таки он же ничем не отличается от других людей, которые ходят на работу ежедневно,

– ответила Пескова, объяснив, почему была уверена, что ее отец подхватит новый вирус.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков

Сама же Елизавета здорова и соблюдает режим самоизоляции, нарушая его ради редких выходов в магазин за продуктами и лекарствами:

Мы виделись с ним около 10 дней назад. Я приезжаю к папе по воскресеньям. Последнее время мы виделись в лесу – на наших субботниках. Естественно, соблюдаются меры предосторожности, так что я, слава богу, здорова. То есть я хожу в магазин, аптеку. В основном соблюдаю режим самоизоляции, но все равно куда-то выхожу, и меня, слава богу, пока что это миновало.

К слову, кто именно будет участвовать в эфире, Ксения не знала, кажется, до последнего. Она была крайне удивлена, когда увидела на экране своего смартфона дочку пресс-секретаря. Вот, как Собчак прокомментировала этот момент у себя в Telegram-канале “Кровавая барыня”:

Я сама обалдела. Я же не знала, кто купил эфиры. И вдруг вижу: Лиза Пескова у меня в инсте! Благотворительность объединяет!

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Дорогой дневник, ⠀ Сегодня мы приехали к папе чистить лес. Просто лес. Ничей. Провели наш семейный еженедельный «субботник» в воскресенье. Собирали в большой мусорный пакет бутылки, банки, пластик. Все, как обычно, подумали об одном – как можно взять и бросить в лесу пустую пластиковую бутылку. Не говоря уже о бычках. Только потому что этот лес ничей. ⠀ Очередной пример того, что в жизни всегда нужно начинать с себя. Представить сложно, каким был бы мир, если б каждый следил прежде всего за собой и своими действиями… ⠀ А в целом, хочется напомнить о профессоре Преображенском: «Бардак не в клозетах – бардак в головах!». Не стыдно убирать грязь, стыдно жить в грязи! ⠀ 26.04.2020

Публикация от Elizaveta Dmitrievna (@lisa_peskova) 26 Апр 2020 в 11:37 PDT