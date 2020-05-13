В Минздраве ответили на статью Financial Times о смертности от COVID-19 в России

13.05.2020, 11:53, Новости дня

При анализе роста смертности из-за коронавируса следует помнить, что причиной смерти пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией могут стать другие заболевания, заявили в пресс-службе Минздрава, комментируя публикацию британской газеты Financial Times.

«При анализе роста смертности необходимо учитывать, что даже в тех случаях, когда новая коронавирусная инфекция диагностируется, первоначальной причиной смерти могут являться другие состояния, например острая сосудистая патология, другие острые заболевания, а также внешние причины», – пояснили в Минздраве, передает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что при выборе причины смерти медработники руководствуются правилами «Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра», а в случаях с коронавирусной инфекцией – «Международными методическими рекомендациями по удостоверению и кодированию COVID-19 в качестве причины смерти».

Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава, окончательный патологоанатомический диагноз формулируется после завершения гистологического исследования и получения результатов лабораторных исследований. Проводится консультирование наблюдений ведущим специалистом по инфекционной патологии субъекта России, определенным его исполнительным органом в области здравоохранения, а при необходимости – и ведущими специалистами страны из числа членов рабочей группы главного патологоанатома Минздрава.

В министерстве подчеркнули, что наиболее частым осложнением COVID-19 является острый респираторный дистресс-синдром. «Кроме того, зарегистрированы такие осложнения, которые также могут рассматриваться как непосредственная причина смерти: острая сердечная недостаточность; острая почечная недостаточность; септический шок; ДВС (синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания); полиорганная недостаточность (нарушение функций многих органов и систем); вторичные бактериальные и грибковые инфекции», – следует из текста рекомендаций.

Напомним, Financial Times опубликовала материал, в котором утверждает, что число умерших от коронавируса в РФ якобы может быть на 70% больше, чем по официальным данным. После этого Госдума потребовала от издания объяснений.

В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о точности данных властей о заразившихся коронавирусом. По ее словам, все предоставляемые российскими властями данные сверяются. По ее словам, по показателю на 100 тыс. человек РФ по заболеваемости находится в пятом десятке стран.

В ВОЗ также заявили, что в России не наблюдается сознательного занижения смертности.

Ректор Московского государственного медико-стоматологического университета Олег Янушевич объяснил, что позволило России обеспечить низкий уровень летальных исходов из-за коронавируса.