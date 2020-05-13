Ксения Собчак и Константин Богомолов предпочли раздельно вести семейный бюджет

13.05.2020, 11:53, Разное

Ксения Собчак и Константин Богомолов раздельно ведут семейный бюджет. Телеведущая достаточно зарабатывает, чтобы самостоятельно приобрести всё необходимое, однако ей также нравится получать подарки от супруга.

Ксения Собчак всегда поддерживала полную финансовую независимость, по этой причине после свадьбы с театральным режиссёром Константином Богомоловым молодожены решили раздельно вести семейный бюджет. Но телеведущая уточнила, они все еще имеют общие траты. К примеру, супруги могут вместе купить вещи для дома. Собчак рассказала, что они могут оплачивать друг другу покупки по очереди.

Телеведущая уверена, подобный учет финансов является приемлемым для современной семьи, поскольку потом нет необходимости подводить итоги по затратам и собирать чеки, высчитывая, кто и сколько потратил. Знаменитость также решила нанять себе личного помощника, подсказывающего ей, куда лучше всего вложить деньги, поскольку она не разбирается в предпринимательском деле. Собчак сообщила, ей намного проще заработать деньги с помощью творчества, чем вникать в тонкости бизнес-схем.

Ранее Ксения Собчак предложила поклонникам провести 10-минутное интервью за 70 тысяч рублей. Денежные средства пойдут в фонд «Обнаженные сердца», основателем которого является модель Наталья Водянова.