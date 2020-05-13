Минпромторг призвал проверять условия эксплуатации аппаратов ИВЛ

13.05.2020, 11:53, Новости дня

Проверку должны проходить не только сами аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но и условия их эксплуатации после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба Минпромторга.

«Мы полностью согласны с коллегами из Росздравнадзора, заявившими о том, что проверку должны пройти не только аппараты, но и условия их эксплуатации», – приводит ТАСС заявление министерства.

Отмечается, что расследованием произошедших в Москве и Петербурге инцидентов занимается Следственный комитет.

Между тем больницы Свердловской области не успели использовать аппараты ИВЛ «Авента-М» Уральского приборостроительного завода, которые использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, передает РИА «Новости».

«Такие аппараты действительно имеются в резерве нескольких медицинских учреждений, работающих в регионе. Последние закупки были сделаны в рамках работы по перепрофилированию коек и оснащению их кислородом и аппаратами ИВЛ на случай роста заболеваемости COVID-19 и ухудшения эпидемиологической обстановки», – сказали в оперштабе региона.

Отмечается, что в Свердловской области на искусственной вентиляции легких находились менее 3% пациентов, поэтому «приостановка эксплуатации части оборудования в настоящий момент не вызывает опасения».

В среду Росздравнадзор объявил о приостановке обращения аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», которые стали причиной пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, во вторник утром в Петербурге произошел пожар в больнице Святого Георгия, где лечат больных коронавирусной инфекцией. Погибли пять человек. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Причиной пожара называется загоревшийся аппарат искусственной вентиляции легких.

До этого вечером 9 мая произошел пожар в Городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве, где также есть корпус для лечения больных коронавирусом.

Аппараты ИВЛ, ставшие вероятной причиной пожаров в медучреждениях Москвы и Петербурга, были изготовлены на одном заводе.