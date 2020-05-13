Стало известно о случаях мошенничества с туристическими ваучерами

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13.05.2020, 11:53, Новости дня

В РФ зафиксировали рост активности мошенников, которые пытаются заработать на ваучерах для авиабилетов, сообщили в пресс-службе банка ВТБ.

«Под видом сотрудников авиакомпаний они обманывают пассажиров, предлагая купить ваучеры, которые на деле оказываются фальшивыми, или помочь вернуть потраченные на билеты деньги. В обоих случаях целью аферистов является получение доступа к персональным данным и банковской карте клиентов», – пояснили в ВТБ, передает ТАСС.

Мошенники, по информации банка, начали отправлять письма и обзванивать клиентов кредитной организации, которые планировали свои перелеты в 2020 году.

«Представляясь сотрудником авиакомпании, они сообщают о новой услуге, предлагая купить ваучер у них напрямую. В случае, если клиент отказывается оформлять ваучер и просит вернуть ему потраченные средства, аферисты обещают помочь «урегулировать вопрос» за определенное вознаграждение. Разговор заканчивается просьбой сообщить данные банковской карты клиента для списания оговоренной суммы, а также код из полученного после этого СМС от банка», – уточнили в ВТБ.

В банке подчеркнули, что ни авиаперевозчик, ни банк не станут запрашивать у клиента номер карты или код из СМС-сообщений.

Напомним, во вторник депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, позволяющий туроператорам и транспортным компаниям выдавать пассажирам вместо возврата денег за сорванные поездки ваучеры.



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