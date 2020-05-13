Инфекционист указал на признак улучшения ситуации с коронавирусом в России

13.05.2020, 11:50, Разное

Российский инфекционист, профессор Николай Малышев сообщил об улучшении эпидемиологической обстановки в России. По словам врача, об этом свидетельствуют данные о зараженных и выздоровевших от коронавируса COVID-19.

Малышев указал на соотношение новых заболевших и выписанных из больниц пациентов. Он отметил, что порой число выписанных граждан превышает количество зараженных. Медик также допустил, что вместо острого пика Россия постепенно достигла верхушки коронавирусного “холма”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 13 Май 2020 в 12:41 PDT