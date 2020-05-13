Брошенного младенца нашли на остановке в пригороде Петербурга

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13.05.2020, 11:48, Новости дня

На остановке в пригороде Петербурга нашли грудного ребенка, сообщили в ГУ МВД по городу и области.

Младенца обнаружили в Зеленогорске, возбуждено уголовное дело, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Вечером 12 мая в полицию сообщили, что на остановке на 2-м километре автодороги между Зеленогорском и Пухтоловой горой обнаружен грудной ребенок. Мальчик был завернут в одеяло, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Матерью ребенка оказалась 39-летняя гражданка среднеазиатского государства.

«13 мая указанная гражданка обратилась в полицию с явкой с повинной. Женщина находится на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области без регистрации», – отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по статье «Оставление в опасности».

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