 

Мишустин провел совещание по социально-экономической ситуации

13.05.2020, 11:48, Новости дня

Председатель правительства Михаил Мишустин, который продолжает лечение от коронавируса, провел совещание по социально-экономической ситуации в России.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции, в нем, в частности, приняли участие исполняющий обязанности премьера Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, глава Минфина Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».

Напомним, 30 апреля Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Президент Владимир Путин пожелал ему выздоровления, пообещав не принимать без него решений в экономической сфере.



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