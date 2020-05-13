Мишустин провел совещание по социально-экономической ситуации

13.05.2020, 11:48, Новости дня

Председатель правительства Михаил Мишустин, который продолжает лечение от коронавируса, провел совещание по социально-экономической ситуации в России.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции, в нем, в частности, приняли участие исполняющий обязанности премьера Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, глава Минфина Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».

Напомним, 30 апреля Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Президент Владимир Путин пожелал ему выздоровления, пообещав не принимать без него решений в экономической сфере.