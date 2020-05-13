 

Компания Dongfeng обновила конкурента Hyundai Creta

13.05.2020, 11:45, Новости дня

Китайский бренд Dongfeng официально представил публике обновленный кроссовер Dongfeng AX4.

Эксперты указали, что предложенная модель выступает в качестве конкурента для южнокорейского паркетника Hyundai Creta. Разработчикам удалось максимально усовершенствовать дизайн кузова, а также применить продвинутые опции безопасности. Изначально производитель анонсировал выход кроссовера к началу текущего года, но позже сроки перенесли из-за пандемии коронавируса.

На внутреннем рынке Китая автомобиль продается с 1,0-литровым мотором и 6-ступенчатой трансмиссией. В четырех комплектациях используется только передний привод. Новинка получила стильные бампера, новую решетку радиатора, светодиодную оптику и ряд других продвинутых улучшений.



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