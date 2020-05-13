Премиальный седан Hongqi H9 поступит в продажу в июне

13.05.2020, 11:45, Новости дня

Китайская компания FAW сообщила дату официального выхода нового премиального седана Hongqi H9.

В свою очередь, внешний вид разрабатывался специалистом, который ранее работал в компании Rolls-Royce. Автомобиль может похвастаться двухуровневой головной оптикой, спрятанными дверными ручками, дополнительными ставками и усовершенствованными задними фонарями. Премиальный седан получил пневматическую подвеску, адаптивный круиз-контроль, а также цифровую приборную панель.

Также значится, что здесь используется мультимедийный центр, кожаный салон, а также сенсорные кнопки. Под капотом применят два варианта моторов на 2,0 и 3,0 литра с мощностью 252 и 337 л.с. соответственно. В каждой из модификаций предусмотрена 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия.