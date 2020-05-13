Мнение: Идейный антисоветчик Никита

13.05.2020, 11:35, Разное



к/ф “Солнечный удар”

Недавно освежил в памяти заодно и последнее творение Михалкова – “Солнечный удар” по Бунину. Фильм на самом деле – довольно вызывающая попытка соединить рассказ из “Темных аллей”, про “томление страсти”, с “Окаянными днями”. Ужа и ежа, так сказать. Но и понятно, что Михалкову показалось заманчивым – контраст. Древний, как само искусство – любовь и кровь. Барчуки, мол, еще в 14-м году весело, ни о чем не задумываясь, бегали за барышнями и ловили их шарфики в “России, которую мы потеряли” – а уже в 20-м их всех повели убивать. И убили. Довольно пророчески получилось, кстати…

Но главное – что Никите всех этих поручиков реально ЖАЛКО. Жалко до боли – что может показаться даже странно в наш циничный век. Ну что нашему барину – да еще с неиллюзорной коммерческой хваткой – Гекуба? Ан нет – тут у него все-таки настоящее, живое человеческое чувство. Единственное, что придает смысл и силу любому художественному высказыванию.

Несмотря на карамельно-сиропное начало (Михалков словно старался воспроизвести заново и “еще лучше” антураж “Жестокого романса”), у него получилось очень трогательно, а финал – вероломное убийство “красными” всех белых офицеров в Крыму – так и вовсе невозможно смотреть без слез. Вспомнил, как я смотрел все это в своем окраинном кинотеатре в 2014 году: немногочисленный народ в зале буквально замер, прилип к креслам – а потом расходились в молчании, у многих тоже глаза на мокром месте.

Но “Солнечный удар” Михалкова тоже с треском провалился в российском прокате: при бюджете под миллиард собрал всего-навсего 68 млн. рублей, то есть практически НИЧЕГО. Народ, попросту говоря, не пошел на творение Никиты Сергеича. А теперь, спустя всего 6 лет, фильм и вовсе плотно ЗАБЫТ: его даже по телевизору никогда не показывают.

Как на это должен был бы, по идее, отреагировать прогрессивный обыватель-“западник”? Вроде ясно – “ватники” и “колорады” проигнорировали “высокое искусство”, экранизацию рассказа Нобелевского лауреата Бунина – чем не повод лишний раз обличить “пропутинское большинство” в косности и нежелании духовно развиваться?

Но ничего подобного не было. Наша прогрессивная общественность не смотрит Михалкова ИЗ ПРИНЦИПА, и поэтому в ответ на очередной (и пока последний) коммерческий провал устроила ему радостную обструкцию – не смущаясь тем, что оказалась в одной компании с “ватниками-колорадами”.

Между тем причина михалковских неудач в массовом прокате все время одна и та же, и связана она, как ни странно, не с “низким качеством” его работы (когда вообще низкое качество препятствовало сборам?), а с идеологией. Михалков, как и в “Предстоянии”, наступил на те же самые грабли – снял отчетливо антисоветский фильм.

В “Предстоянии” у него гнусный, вызывающий физическое отвращение Сталин, костоломы-палачи и феерический, совсем не героический “драп” “непобедимой Красной Армии”. В “Солнечном ударе” взято еще круче – показан “красный террор” именно как немотивированное и подлое убийство сотен ХОРОШИХ людей. Не являюсь историком кино – но, по-моему, это тоже сделано ВПЕРВЫЕ на русском языке, во всяком случае, в таком масштабе и так трагически.

Фактически, Михалков, при всем своем показном лизоблюдстве, постоянно снимает поперек государственной идеологии нынешней РФ. Во всей стране – непрерывная ползучая советизация и “старые песни о главном”, а у Михалкова – сплошь, да-да, “преступления советской власти”. Его фильмы, на самом деле, слишком уж вырываются из общего благостного мейнстрима, гладят “против шерсти” основную массу зрителей.

И зритель “голосует рублем” – тем, что не дает свои кровные Михалкову.

Эту коллизию большинство “прогрессивных западников” понимать НЕ ХОЧЕТ. А многие из них, думается, в душе и разделяют неприятие тех, кого они сами же называют “быдлом” – то есть тоже недовольны, как Михалков обходится с “советским наследием”. Западники у нас ведь тоже своеобразные – с очень совковым менталитетом.

В общем, простые зрители на Михалкова обиделись за “антисоветчину”, а “либералы” с упоением Михалкова травят. Сможет ли когда-нибудь Никита снова обрести популярность? Сможет – после смерти.

“Они любить умеют только мертвых”.