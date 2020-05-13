Личное: Мы все умрём. Или нет?

13.05.2020, 11:30, Разное

Как показал опрос в моём Телеграм-канале, несмотря на коронавирус вас намного больше волнуют экономические последствия эпидемии.

Заболеть — шанс невелик. А вот с финансовой жопой из-за изоляции столкнутся все.



Фото: Моё

Я много раз писала, что нынешние действия по борьбе с коронавирусом, скорее, убивают нас, чем помогают.

Одно дело — жёстко отсидеть две недели. Совсем другое — сидеть два месяца, когда все гуляют!

Но так ли страшен чёрт, как его малюют? Случится ли реальная задница — вот вопрос. Нефть — бесплатно, толпы безработных, ни у кого нет денег, а работать негде — реально ли это всё или просто страшилки?

Я думаю, что шанс тотального конца очень мал. Несмотря на все прогнозы, мало что изменится. Люди выйдут на работу, люди начнут ходить по магазинам, всё в конце концов восстановится. И будет, как бы кто ни ждал обратного, всё как раньше.

Однако есть люди, которых я уважаю как профессионалов, но придерживающиеся противоположного взгляда на будущее. Они говорят, что всё изменится. Изменится кардинально.

С Михаилом Фадеевым я знакома лично. Много лет работаю с его агентством, и слова Фадеева об эффективности его бизнеса могу подтвердить. В прошлом году я даже дала большое интервью ему. В блоге Фадеева много полезных материалов — злых, но дельных. От разоблачения разномастных инфоцыган, вытягивающих деньги у наивных мещан на разного рода вебинары, коуч-сессии и курсы успешного успеха. До подробнейшего гайда по тому, как создать и раскрутить коммерчески успешный аккаунт в Инстаграме без помощи тех самых тренеров-гур и прочих жуликов.

А Дмитрия Пучкова/Гоблина, наверняка знаете и вы. Он не только озвучивал фильмы Гая Ричи, «Цельнометаллическую Оболочку» Кубрика и сериал «Клан Сопрано», но и ведёт популярный YouTube-канал, где взрослые люди говорят на серьёзные темы.

Посмотреть интервью Фадеева и Гоблина можно тут.

Если ваш бизнес или бизнес ваших близких уже «штормит» — нужно смотреть обязательно. В интервью очень понятными словами рассказывают, что делать, чтобы бизнесу выкарабкаться и остаться на плаву. Для тех, кто уже в панике и отчаянии — это видео просто MUST HAVE.

В этом интервью с Гоблином Фадеев говорит всё по делу. Паниковать некогда. Ныть бесполезно — никто за тебя твои проблемы не решит. Для очень многих бизнесов уже всё решено — воздастся им за старые грехи, за игнорирование на протяжении многих лет необходимости подстраиваться под реалии современной жизни, за низкую эффективность и нежелание что-то менять. За слитые на глупые понты огромные деньги, потраченные суммы на бесполезных подрядчиков и неэффективный персонал.

У кого-то ещё есть шанс выкарабкаться. Ну, если они начнут что-то делать правильно, и как — правильно, Михаил говорит и об этом.

Кто думает, что отстроенные в жирные нулевые бизнесы продолжат кормить в 2020-м году, умрут и освободят рынок для более приспособленных. Тех, кто готов засучить рукава и снова хреначить нон-стоп. Они выживут и займут освободившийся от неэффективных конкурентов рынок.

Как обычно в своей провокационной манере Фадеев проходится по некогда бизнесменам, а нынче тренерам успешного успеха — Сергею Полонскому, который строил Москва-Сити, а потом сидел в Камбоджийской тюрьме, и по Жене Чичваркину, который построил «товарный МММ» под названием «Евросеть».

Фадеев не боится разозлить свою целевую аудиторию — собственников бизнеса: прямо говорит, что не надо ныть о невзгодах тяжелых временах и невозможности жить, как в жирные нулевые.

Любые жалобы на кризис, коронавирус, президента лично и другие стихийные обстоятельства — просто попытка оправдать свою личную лень, свою личную слабость и узколобость/косность. Переложить ответственность за свои неудачи на «непобедимое» зло, с которым и можно не бороться, потому что побороть его нереально.

И я с этим согласна.

Вместо того, чтобы завидовать «Мираторгу» и сплетничать про якобы связь Линников с Медведевым, нужно максимально сосредоточиться на себе, на своём бизнесе, на своём круге влияния.

Искоренять слабость, тупость, лень, закостенелость и главное — неэффективность собственной компании, своих собственных сотрудников и лично себя. А иногда и явные признаки старческой деменции.

«Спаси себя, и вокруг тебя спасутся тысячи» — извечная библейская истина, как никогда сейчас актуальна.

В общем, Фадеев беспощадно тыкает мордочкой свою же братию, бизнесменов-собственников, в жестокую реальность. Зверинец в комментариях под видео подтверждает — Михаил нащупал больное место и метко в него угодил.

Но есть один вопиющий момент, на который уже я, Лена Миро, особенно хочу обратить ваше внимание.

Мишаня предлагает затянуть пояса, а у самого уже рубашка живот не удерживает! Ну как так-то, Миш?

Может, пока карантин и самоизоляция, планочку дома поделать? С резинками гимнастическими поупражняться? Жирных жареных стейков того самого «Мираторга» жрать поменьше?

А то твой, Миша, бизнес может и не пережить кризис. И не по экономическим причинам, а потому что ты лично сам отъедешь. От ожирения и диабета. Или нагнёшься завязать шнурки, опрокинешься и не сможешь встать. Или (чем чёрт не шутит) займёшься сексом, да инфаркт хватит — сам умрешь и женщину под собой раздавишь.

Впрочем, моя ирония — не повод со мной соглашаться. Посмотрите интервью Фадеева и Гоблина, оно действительно стоящее. Если по вашему бизнесу или бизнесу ваших близких кризис уже ударил — смотреть нужно точно. Ну и мужчине своему подсунуть. А можно просто обратиться к Фадееву напрямую, на сайте есть раздел с контактами. Он никогда не сдаётся и пережил все кризисы, какие только можно — и экономические, и личные. Может и вам помочь.