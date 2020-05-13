 

Компания Vivo планирует выпустить новый смартфон Y70s с поддержкой 5G

13.05.2020, 11:30, Разное

Китайская компания Vivo планирует выпустить новый смартфон Y70s 5G. Об этом стало известно из бенчмарка Geekbench, в котором устройство получило кодовое обозначение V2002A.
Согласно информации из бенчмарка, смартфон Vivo Y70s 5G получит возможность функционирования в мобильных сетях пятого поколения. Устройство оснащено процессором Samsung Exynos 880. На данный момент его выпуск официально не анонсирован. Электронный блок имеет восемь ядер. Согласно тестированию Geekbench базовая частота гаджета составляет 1,79 ГГц.

По информации источников, процессор Exynos 880 объединяет 2 ядра ARM Cortex-A77 с частотой до 2,0 ГГц и 6 ядер ARM Cortex-A55 с тактовой частотой 1,79 ГГц. Благодаря ускорителю Mali-G76З смартфон сможет лучше обрабатывать графику. Устройство имеет ОЗУ объемом 8 Гб. Гаджет работает под управлением ОС Android 10. Новинка получит 18-ваттное зарядное устройство. Однако производители решили не сообщать о размере аккумуляторной батареи. В скором времени должна пройти официальная презентация новой модели Vivo Y70s 5G.



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