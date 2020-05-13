Лавров заявил об использовании США ситуации с коронавирусом в своих целях

13.05.2020, 11:30, Новости дня

Вашингтон и его союзники не оставляют попыток использовать ситуацию с коронавирусом для продвижения своего видения миропорядка, нагнетая конфронтацию, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Приходится констатировать, что даже в условиях пандемии наши американские коллеги и их союзники не прекращают попыток нагнетать конфронтацию, использовать нынешнюю ситуацию, чтобы навязать свою точку зрения, свое видение будущего порядка, который они называют порядком, основанным на правилах. Правила, как вы знаете, изобретаются ими самими», – сказал Лавров, передает ТАСС.

При этом министр указал, что США в контексте пандемии голословно обвиняют Китай и Россию

«Одновременно усиливается давление на страны, которые проводят независимый внешнеполитических курс. Раздаются голословные обвинения в адрес Китайской Народной Республики, Российской Федерации. Игнорируются призывы приостановить односторонние санкции на период борьбы с коронавирусной инфекцией, санкций, которые препятствуют гуманитарным поставкам медикаментов, оборудования и продовольствия», – сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что в текущей ситуации США также огульно критикуют ВОЗ.

Тем временем в ВОЗ неоднократно подчеркивали, что заявления со стороны властей США, обвинивших Китай в искусственном создании нового коронавируса, являются спекулятивными. В организации указывали, что США не предоставили никаких доказательств этого утверждения.