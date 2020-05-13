Марсианскую воду признали непригодной для жизни

13.05.2020, 11:30, Новости дня

Марсианская вода, образуемая изо льда и атмосферного пара, непригодна для живых существ, так как солевой раствор Красной планеты может существовать в стабильном состоянии всего несколько часов, говорится в исследовании ученых, опубликованном в издании Nature Astronomy.

На современном Марсе при средней температуре в -40 градусов вода есть только в залежах льда и небольшом количестве пара в атмосфере. Так как давление там в 160 раз меньше земного, то вода сразу переходит в газообразное состояние.

Но она может перейти и в жидкое – за счет растворенных в ней солей. Пять лет назад ученые обнаружили на планете темные полосы, решив, что, возможно, это сезонные потоки, имеющие соли хлорной кислоты. Но как выяснилось позже, это были потоки песка, пишет «Российская газета». Тем не менее, открытие стало поводом для исследования, как соленая вода будет вести себя на поверхности Марса.

Эдгар Ривера-Валентин из Лунного и планетарного института в Хьюстоне совместно с коллегами с помощью компьютерного моделирования совместил информацию о погодных условиях, измерения космических аппаратов и данные лабораторных экспериментов с солями, которые встречаются на Красной планете.

Оказалось, что марсианский соляной раствор может встречаться на 40% поверхности планеты, но в стабильном состоянии будет существовать лишь сезонно, причем, всего 0,04% года (это около шести часов). А его температура будет примерно минус 48 градусов Цельсия, что почти в два раза ниже допускаемого значения для жизни на Земле.

Значит, известные нам живые организмы не смогут существовать в подобной среде. Кстати, по мнению ученых, в древности климат Марса был более благоприятен для жизни. Около четырех миллиардов лет назад там могли обитать литотрофы – микроорганизмы, использующие энергию неорганических соединений.

Напомним, в апреле в марсианскогом метеорите, найденном в Антарктиде в 1984 году, были обнаружены молекулы органики, похожие по структуре на аминокислоты и другие азотосодержащие вещества.