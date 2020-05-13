Facebook в очередной раз удалил Instagram-аккаунт Рамзана Кадырова

13.05.2020, 11:30, Разное

Главу Чечни Рамзана Кадырова заблокировали в Instagram из-за санкций, введенных против него. В компании Facebook подтвердили факт удаления аккаунта, сославшись на выполнение законов США.

Любые решения американской политической системы требует от компаний, находящихся под юрисдикцией США, выполнять их, иначе они сами могут оказаться под санкциями. Именно по этой причине Instagram-аккаунт чеченского лидера Рамзана Кадырова оказался заблокированным.

Однако существует вероятность, что он вновь вернет к нему доступ, поскольку ранее Рамзана Кадырова уже подвергали блокировке. Три года назад он высказался о деятельности спецслужб США, после чего утратил доступ к Instagram-аккаунту.

Стоит напомнить, что недавно Facebook удалила посты, содержащие фотографии с советским знаменем. Тогда российский депутат Евгений Федоров выразил мнение, что социальная сеть угрожает безопасности России, отмечает сетевой ресурс «Политическая экспертиза».