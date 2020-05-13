 

Пенс дистанцировался от президента Трампа

13.05.2020, 11:17, Новости дня

Вице-президент США Майк Пенс дистанцируется от президента Дональда Трампа в качестве меры предосторожности, сообщил Белый дом.

В прошлую пятницу выяснилось, что пресс-секретарь Пенса Кэти Миллер заболела COVID-19

«Вице-президент принял решение несколько дней сохранять дистанцию», –сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

Отсутствие Пенса заметили в понедельник, когда Трамп проводил пресс-конференцию в Розовом саду Белого дома, на которой он говорил об успехах администрации в тестировании на коронавирус.

На брифинге во вторник Макэнани также подтвердила оценку, что до конца недели в США будет проведено 10 миллионов тестов на COVID-19.



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