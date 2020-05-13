В Белом доме считают, что Ким Чен Ын «чувствует себя хорошо»

13.05.2020, 11:17, Новости дня

Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что недавние фотографии Ким Чен Ына, сделанные после его необъяснимого отсутствия, наводят на мысль о том, что северокорейский лидер, скорее всего, «чувствует себя хорошо».

«Похоже, он появился и теперь разрезает ленточки на заводах по производству удобрений, – заявил О’Брайен журналистам в Вашингтоне во вторник. – Так что, мы полагаем, что он, вероятно, чувствует себя хорошо».

О’Брайен сказал, что не будет подтверждать факт проверки подлинности фотографий Соединенными Штатами.

«Очень сложно получать информацию из Северной Кореи, – сказал О’Брайен – Они не очень охотно делятся информацией, но они опубликовали фотографии, на которых он жив и здоров, и мы полагаем, что так оно и есть».

Ким Чен Ын не появлялся на публике почти три недели, что вызвало многочисленные спекуляции о том, что он, возможно, был болен или даже перенес серьезную операцию.