В Белом доме считают, что Ким Чен Ын «чувствует себя хорошо»
13.05.2020, 11:17, Новости дня
Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что недавние фотографии Ким Чен Ына, сделанные после его необъяснимого отсутствия, наводят на мысль о том, что северокорейский лидер, скорее всего, «чувствует себя хорошо».
«Похоже, он появился и теперь разрезает ленточки на заводах по производству удобрений, – заявил О’Брайен журналистам в Вашингтоне во вторник. – Так что, мы полагаем, что он, вероятно, чувствует себя хорошо».
О’Брайен сказал, что не будет подтверждать факт проверки подлинности фотографий Соединенными Штатами.
«Очень сложно получать информацию из Северной Кореи, – сказал О’Брайен – Они не очень охотно делятся информацией, но они опубликовали фотографии, на которых он жив и здоров, и мы полагаем, что так оно и есть».
Ким Чен Ын не появлялся на публике почти три недели, что вызвало многочисленные спекуляции о том, что он, возможно, был болен или даже перенес серьезную операцию.
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Русская служба «Голоса Америки»
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