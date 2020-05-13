 

ФИФА отказалась определять лучшего футболиста сезона-2019/20

13.05.2020, 11:16, Новости дня

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение не определять лауреатов наград The Best FIFA Football Awards из-за пандемии коронавируса, информирует испанское издание Marca.

Во время церемонии The Best FIFA Football Awards вручаются награды лучшему футболисту сезона, вратарям мужских и женских команд, тренерам мужских и женских команд, футболистке, автору лучшего гола, фанатам, приз за честную игру (фейр-плей), определяются мужская и женская команды сезона, передает ТАСС.

Церемония была запланирована на сентябрь.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Московская полиция дала рекомендации против мошенников в условиях коронавируса

13.04 / «Добро пожаловать в 1914-й!» – Independent провёл параллели между Первой мировой и коронавирусом

23.04 / Многодетные семьи получат на покупку жилья по 1 млн рублей

03.05 / Игрок сборной Украины по хоккею перешел в российский клуб

08.04 / Росгвардия выразила готовность принять пациентов с коронавирусом в своих госпиталях

06.05 / Бэнкси изобразил врача в образе супергероя

29.04 / Раскрыт размер зарплат российских космонавтов

08.05 / Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом

18.04 / 1+1 – чернобыльский дым сделал Киев одним из самых загрязнённых городов

05.05 / Немецкие ученые предупредили о второй и третьей волнах коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска