 

Мнение: Культур-мультур

13.05.2020, 11:15, Разное

США остановили развертывание российских аппаратов ИВЛ, которые были поставлены в качестве гуманитарной помощи, которая затем оказалась все-таки чисто коммерческой за деньги. Основанием послужили два пожара в российских больницах, вызванных применением именно этих ИВЛ, собранных на одном из российских предприятий.

В общем-то, заводской брак – дело тривиальное везде. Здесь, скорее, важен подтекст. Россия уверенно превращается в страну с дикой технологической культурой даже в тех областях, которые отвечают за здоровье и безопасность людей. Архаизация и опускание на уровень мануфактурного производства – следствие общего развала и распада экономики и страны в целом. Случай с аппаратами вентиляции – просто знаковый пример, не более того.

Источник: Эль Мюрид



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