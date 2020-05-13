 

Дубинский утверждает, что против Криклия открыли уголовное производство по делу о сертификации автомобилей на газе

13.05.2020, 11:10, Новости дня

Государственное бюро расследований начало уголовное производство против министра инфраструктуры Владислава Криклия, утверждает в Telegram народный депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский. 

Он рассказал, что открытия производства добился его коллега по фракции Александр Куницкий, и опубликовал копию сообщения ГБР и выписку из Единого реестра досудебных расследований.

Как следует из документов, служебных лиц Министерства инфраструктуры подозревают в нарушении ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением с тяжкими последствиями).

По словам Дубинского, производство начато “за схему обилечивания владельцев автотранспорта на газу”.

“Криклий с подельниками приняли ряд постановлений Мининфраструктуры, которыми сертификация газобаллонного оборудования сводится на шесть фирм, а цена такой сертификации с 800 гривен увеличивается до 3000 гривен. Криклий – еще более зашкварный министр, чем его шеф [премьер-министр Денис] Шмыгаль. И мы это докажем”, – подчеркнул депутат.

В конце марта Дубинский в своем видеоблоге уже обвинял Криклия в коррупции и создании теневого офиса, через который якобы проходят все инфраструктурные схемы.

“Помните, у [сына беглого экс-президента Украины] Саши Януковича тоже были офисы, куда надо было лавэ свозить? В общем, у министра инфраструктуры тоже свой офис. С конкретными персонажами, которые собирают под конкретные ресурсы под конкретные проекты. Что это за проекты? Мы это все изучим и обязательно вам расскажем. Там много интересных фамилий”, – заявлял нардеп.   

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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