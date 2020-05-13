300-процентную надбавку за март медикам, работающим с COVID-19, выплатили почти во всех регионах – Степанов

13.05.2020, 11:10, Новости дня

Мартовскую надбавку медикам, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, выплатили в большинстве областей. Об этом 13 мая на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

11 мая Степанов заявил, что единственная область, где медики получили доплаты в полном объеме, – это Полтавская (там в среднем каждому медицинскому работнику выплатили около 21 тыс. грн). 12 мая, как сообщил министр, по этому поводу состоялось селекторное совещание, в котором принимали участие президент, премьер, руководитель Офиса президента и главы областных госадминистраций.

“Темой были выплаты 300-процентной надбавки медикам. Что касается марта: большинство областей уже выплатило в полном объеме согласно предоставленным ими справкам”, – сказал Степанов.

Он отметил, что во время выплат возникли “некоторые бюрократические коллизии, которые требуют урегулирования”.

“Особенно в тех областях, где выплаты осуществили не в полном объеме. Думаю, что этот вопрос решится в ближайшие дни”, – сказал Степанов.

Что касается доплат за апрель, то, как отметил министр, процесс “очень затянулся” (у мартовских и апрельских надбавок разный механизм начисления: первые выплачивались за счет медицинской субвенции, выделенной из государственного бюджета местным бюджетам, деньги на надбавки за апрель больницам должна перечислить Национальная служба здоровья Украины).

“В связи с поздним принятием изменений в госбюджет очень затянулся процесс… Национальная служба здоровья Украины уже получила все средства и в настоящее время продолжается процесс заключения договоров с больницами для перечисления этих средств. Хочу подчеркнуть: в тарифы на лечение COVID-19 заложена выплата 300-процентной заработной платы в полном объеме”, – отметил Степанов.

Он призвал НСЗУ как можно скорее заключить все договоры.

“Надеюсь, что уже на этой неделе пойдут выплаты или хотя бы начнется этот процесс”, – сказал министр.

Степанов говорил, что регионам выделили 905 млн грн медицинской субвенции на доплаты в размере 300% зарплаты медикам за март. По подсчетам Минздрава, 300% оклада должны были получить 5435 медицинских работников, на это требовалось 181,6 млн грн. Степанов объяснял, что доплаты предусмотрены для всех без исключения медиков, которые работали с инфицированными коронавирусом пациентами (независимо от того, сколько дней они были на работе), но практически во всех регионах местные власти сделали начисления медработникам на основании приказа Минсоцполитики от 2003 года, где есть фраза “за фактически отработанное время”. В Минздраве потребовали исправить ситуацию.

Доплаты медикам несколько раз обсуждались на совещании президента Украины Владимира Зеленского с представителями Кабинета Министров и местных властей. Президент заявил, что виновные в задержке выплат врачам должны понести ответственность.