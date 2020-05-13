Сейчас для Украины удачное время пересмотреть Соглашение об ассоциации с Евросоюзом – Пристайко

13.05.2020, 11:10, Новости дня

Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом необходимо пересмотреть. Такое мнение вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко выразил в интервью “Німецькій хвилі”, опубликованном 11 мая.

“Сейчас очень удачный момент, потому что как раз подошел десятилетний срок, когда мы можем пересмотреть условия, и пересмотра условий ждут наши производители. Потому что большинство квот, которые есть, они уже не устраивают нас, мы перешли этап первых контактов с Европейским союзом в рамках соглашения о безтарифной торговле. Я надеюсь, что мы пересмотрим их”, – сказал он.

По словам вице-премьер-министра, есть другие направления, над которыми работает Украина, например цифровой рынок.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины и ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. 11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом.