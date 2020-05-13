 

В Великобритании найдены обломки древней ядерной установки

13.05.2020, 11:09, Разное

Житель Великобритании, отправившийся на реку с сыновьями с целью найти древние монеты и артефакты, обнаружил странные кубики, которые пользователи Сети назвали обломками ядерной установки — индийской виманы. Также на поверхности объектов были найдены письмена, напоминающие санскрит.
Изначально британец полагал, что кубики изготовлены из свинца, но пользователи Сети его предупредили, подобные изделия они видели в цепном ядерном реакторе Третьего Рейха, получившем название «установка B-VIII», поэтому сделать их могли из урана или другого радиоактивного металла. Эти кубики использовались для обогащения.

На индийское происхождение загадочных артефактов указывает нанесенный на их поверхность шрифт, напоминающий санскрит. Пользователи вспомнили, что в индийской мифологии часто упоминаются виманы — древние ядерные энергетические установки. Кроме того, кубиками могли пользоваться некие колдуны в зловещих целях с учетом того, что шрифт может иметь магический характер.



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