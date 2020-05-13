 

Против Супрун на Украине могут завести уголовное дело

13.05.2020, 11:08, Новости дня

Против бывшего министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, чья реформа может привести к увольнению 50 тыс. медиков, могут завести уголовное дело, информирует один из крупнейших американских аналитических центров, работающий с властями США и НАТО Atlantic Council.

«Мы получили достоверную информацию о том, что может быть начато расследование в отношении доктора Ульяны Супрун, которая отлично выполняла обязанности министра здравоохранения и попыталась реформировать шаткую систему здравоохранения Украины», – говорится в колонке автора Atlantic Council.

По его словам, «любое преследование Супрун или ее мужа, как граждан США, вызвало бы удивление в Вашингтоне и Европе».

При этом Atlantic Council по сути признает, что Сурпун является гражданкой США, а значит она не имела права занимать пост и.о. министра Украины, пишет «Страна.ua».

В конце апреля почти 50% жителей Украины выразили мнение, что за последние два года качество государственных медицинских услуг снизилось. Кроме того, украинское правительство обвинили в «медицинском геноциде», который стал  причиной сокращения численности населения, количества больниц и медицинских работников.



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