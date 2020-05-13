 

Китай выразил протест США из-за законопроекта о санкциях за коронавирус

13.05.2020, 11:08, Новости дня

Китай выражает решительный протест в связи с внесением рядом американских сенаторов законопроекта против Китая, предусматривающего санкции за COVID-19, сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Внесенный некоторыми сенаторами США соответствующий законопроект абсолютно пренебрегает фактами, они хотят начать расследование с презумпцией виновности, чтобы свалить на Китай свою ответственность за провал в борьбе с эпидемией. Это невозможно. Мы выражаем решительный протест», – передает РИА «Новости» слова Чжао Лицзянья.

Законопроект предлагает в течение двух месяцев подтвердить конгрессу, что КНР предоставила полный отчет по возникновению пандемии и закрыла все рынки, где вирус мог бы перекинуться с диких животных на людей. Заодно Грэм требует освободить всех активистов, задержанных в Гонконге после начала пандемии. Перспективы законопроекта неясны.

Трамп критикует Китай и публично размышляет о том, как заставить Пекин «заплатить цену» за пандемию. При этом демократы, у которых большинство в палате представителей не поддерживают идею введения санкций против КНР из-за вируса. КНР все обвинения США в недостаточной прозрачности отвергает.

Напомним, ранее во вторник американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм сообщил, что внес в Сенат США законопроект о санкциях против Китая за распространение коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Частота обновления экрана смартфона iQOO Neo 3 составит 120 Гц

12.05 / США планируют обвинить Китай в попытке украсть технологии вакцины от коронавируса

29.04 / Киев потребовал от ОБСЕ сделать приоритетной тему ситуации в Черном и Азовском морях

10.05 / Роскосмос подтвердил разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ» на орбите

01.04 / Американцы в китайском аэропорту перекупили предназначавшиеся Франции маски

29.04 / Захарова похвалила власти ХМАО за вывоз туристов из Азии

15.04 / Эксперт: Новые меры экономической поддержки бизнеса направлены на сохранение рабочих мест

24.04 / В нескольких регионах России ввели обязательный масочный режим

26.03 / Пентагон запретил передвижение американских военных за рубежом

29.04 / Диего Марадона призвал “руку Бога” остановить пандемию коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска