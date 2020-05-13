 

Украинских прокуроров обвинили в сокрытии допросов грузинских снайперов с Майдана

13.05.2020, 11:08, Новости дня

Прокуроры офиса генпрокурора Украины скрывают от суда протоколы допроса грузинских снайперов, которые участвовали в украинском Майдане зимой 2014 года, сообщили в пресс-службе адвокатского объединения «Авер Лекс», юристы которого представляют интересы экс-президента Украины Виктора Януковича.

«Прокуроры офиса генпрокурора, помимо других доказательств, утаивают от суда факты допроса грузинских снайперов Генпрокуратурой Белоруссии и их показания, изобличающие действительно виновных в трагедии на «майдане» – [экс-президента Украины] Петра Порошенко, [экс-председателя Верховной рады] Андрея Парубия, [экс-депутата Рады] Сергея Пашинского, [участников событий на «майдане»] Зиновия и Владимира Парасюков и других», – цитирует ТАСС адвокатов.

Защита утверждает, что ГПУ скрывает тот факт, что массовые беспорядки с применением огнестрельного оружия по правоохранителям и другим должностным лицам были организованы Парубием, Пашинским под руководством Порошенко и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили». 

Также адвокаты напомнили, что в сентябре 2019 года генпрокуратура Украины поручила Белоруссии провести допрос грузинских снайперов. Полученные еще в октябре 2019 года сведения «уже более семи месяцев утаиваются от общества, а теперь еще и от суда», сообщил один из адвокатов Януковича Виталий Сердюк.

Ранее защита Януковича сообщала, что в ходе допроса «грузинских снайперов» в Белоруссии были «подтверждены, в частности, сведения, что расстрелы на Майдане начались со стрельбы по сотрудникам правоохранительных органов – «Беркуту», которые и стали первыми жертвами». 

Напомним, еще в декабре 2017 года появились доказательства присутствия на Майдане в 2014 году грузинских снайперов, которыми руководил американский инструктор. Указывалось также, что во время государственного переворота в центре Киева действовали три независимые друг от друга группы снайперов, в том числе грузинские.

В июле 2019 года президент Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину» заявил, что знает об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане в 2014 году.



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